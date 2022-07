«Ükski sõna pole iseenesest halb või hea,» alustasin vana hea budistliku käsitlusega, mõistes, et see ei ole siiski aus vastus. «Aga mul on tunne, et kui mitu sõna kokku panna, siis nad võivad luua kurbust. Nagu näiteks sõnad… «siis, kui…». Siis, kui mul aega on. Siis, kui mul rohkem raha on. Siis, kui lapsed pisut suuremad on…»