Marika Roomere ⟩ Vabatahtlikkusest Eesti moodi ehk vaata ise, kuidas saad

Hakkasin kohe Ukraina-sõja alguses põgenikele vabatahtlikuks abistajaks. Tegin seda omavoliliselt, sest RIIK helistas alles hiljuti küsimusega, millist tööd sooviksin teha. Vastasin, et pole neli kuud käed rüpes istunud, vaid hakkasin tegutsema juba märtsi keskel. Aga RIIGILE kirjutasin oma soovist saada vabatahtlikuks sõja teisel päeval. Samal ajal kirjutasid lehed, et vabatahtlikke on väga vaja, neid on kõikjal puudu.