Juhtkiri ⟩ Uus koalitsioonilepe on sügise nägu

Vastne koalitsioonileping on seda nägu, et Eesti peab üle elama sügise, ehkki mõni punkt väljendab ka pikemaajalisi plaane.

Vastuolu seisneb juba asjaolus, et ehkki kontekst – Ukraina sõda, tõusvad energiahinnad ja võimalik uus koroonalaine – nõuab uuelt koalitsioonilt väga põhimõttelisi otsuseid, on nende täideviimiseks valitsusel aega vähem kui aasta. Sestap tundub juba paratamatu, et nii mõnigi koalitsioonilepingusse saanud punkt ei pruugi teostuda, sest järgmisel aastal, pärast riigikogu valimisi astub ametisse uus valitsus.

Nii näiteks seisab koalitsioonilepingus, et «… aastal 2030 toodetakse

Eestis sama palju taastuvelektrit, kui on meie aastane tarbimise kogumaht». Need on ilusad sõnad ja lähevad hästi kokku rohepöördega, ent eesseisev sügis on pannud koalitsioonipartnereid hüvitama elektri, gaasi ja kaugkütte kallinemist.

On selge, et Ukraina sõja tõttu üritatakse vältida ühiskonna lõhestumist, ja suur suur hinnatõus tähendaks ka suurt rahulolematuse lainet. Teine kitsaskoht on seotud koroonapiirangutega ja siin on uus koalitsioon võtnud väga liberaalse joone. «Koroonaviiruse levikuga toimetulemisel lähtume eesmärgist hoida ühiskond avatuna ja peame oluliseks avalike teenuste laialdast kättesaadavust,» ütleb uus leping.