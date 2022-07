Sergei Metlev ⟩ «Lõpetame ära» talgud: punamonumendid muuseumisse

Mõnele võib tunduda, et punamonumentide mahavõtmine teravdab ebamõistlikult nn vene küsimust, sest osa venekeelseid solvub. Ent me ei vaja mitte igavest kompromissi otsimist vaikselt lahkuva põlvkonna nõukogulike väärtustega, vaid selgelt sõnastatud ja põlistatud iseseisva Eesti baasväärtusi. Iga avalikku ruumi jäetud punamonument, mille rajamise mõte oli kustutada mälestus iseseisvusest ja suruda peale Nõukogude mentaliteet, on selle taotlusega vastuolus.