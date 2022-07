INTERVJUU ⟩ Jüri Luik: NATO annab vastulöögi esimestest meetritest peale

NATO liikmete ees seisis Madridis küsimus, kas me suudame Venemaa loodud uuele julgeolekuolukorrale piisavalt adekvaatselt reageerida. Selleks koostatigi uus strateegiline kontseptsioon, NATO tähtsaim alusdokument peale Washingtoni lepet. Samuti töötati välja rida meetmeid idatiiva kaitseks. Strateegilise kontseptsiooni tähtsust on raske üle hinnata. Külma sõja ajal oli neid ainult neli. Need olid tollal salajased, nüüd on need avalikud. Nende läbi antakse NATO kõikidele struktuuridele strateegiline ülesanne, strateegiline suunis, kuidas edasi tegutseda.