Argo Kivistik ⟩ Valitsuskõnelused ja suvepuhkuse planeerimine on keerulised ettevõtmised

Vaatlesin pikalt seda, kuidas käisid kõnelused uue valitsuse moodustamiseks, ja mõistsin väga hästi, kui keeruline see on. Tundsin isegi neile kaasa. Meil on kodus olnud sarnane olukord. Juuni alguses tekkis arutelu, kuhu sel suvel reisida, sest maailm on jälle lahti ju. Laual olid, nagu on kombeks öelda, mitmed variandid. Naine tahtis väga minna Norra mägedesse matkama, tütar seevastu Vahemere äärde randa peesitama. Ma kinnitasin neile, et mõlemad variandid on suurepärased ja meeldivad mullegi, siis aga lasin peast läbi pere eelarve ja teatasin, et paraku on raha parasjagu niipalju, et saame talveks pelletivaru ära osta ja siis ka autoga väikese Läti tiiru teha. See polnud ülearu populaarne seisukoht, tekitas mitmeid pingeid, kuid kõnelused jätkusid. Nüüd, pärast kuud aega tundub viimaks, et kohe-kohe jõuame kõiki osalisi mingilgi määral rahuldava lahenduseni. Arvatavasti jäävad ära igasugused lennureisid, sest (õnneks) on selles vallas paras hullumaja, samas on vahepeal pelleti hind sedavõrd tõusnud, et ka Läti tuleb asendada, arvatavalt kodumaise Peipsi rannaga. Nädala lõpuks katsume asja lukku saada.