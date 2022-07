Martin Hurt ⟩ Euroopa kaitsepoliitikas on toimunud suured muutused, kuid arenguruumi veel on

Soome ja Rootsi on pikka aega olnud alliansivälised riigid. Soome puhul ulatuvad alliansivälisuse juured 1948. aastasse, mil allkirjastati vastastikune koostöö- ja abistamisleping Nõukogude Liiduga, mis sisuliselt välistas sõjalise koostöö teiste lääneriikidega. Rootsi puhul on julgeolekualane üksiolemine kestnud alates 1814. aastast, kui sõlmiti rahulepe Norraga, kuigi Stockholm on mitmel korral ja pika aja jooksul teinud märkimisväärseid kõrvalekaldeid neutraalsusest ja erapooletusest.