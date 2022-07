Mihkel Kunnus ⟩ LGBT+ protostalinist leiab peeglist õlgnuku

Tsiteeriks nüüd natuke pikemalt mõtteloolase Ilmar Vene esseed «Pahustumine ehk Uusaja olemus». Just seda, sest, esiteks, Ilmar Vene on tagasihoidlik ja täiesti apoliitiline vaimuinimene, kes muu hulgas on öelnud umbes nõnda, et homofoobia normiks pidajate kultuurikihi paksust tuleks mõõta millimeetrites. Teiseks, see essee on ilmunud 20 aastat tagasi (Ilmamaa, 368 lk). Tähendab, tegu pole mingilgi moel päevakajalisse kultuurisõtta sekkumisega. Ilmar Vene kirjutab seal: