Esimene aspekt puudutas Tallinna Haigla teeninduspiirkonda: samas teeninduspiirkonnas tegutsevad ka teised suured haiglad, nagu Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tallinna lastehaigla, aga ka maakondlikud haiglad väljaspool Harjumaad. «Teeninduspiirkond» on võrdlemisi suhteline termin, mis sajaprotsendiliselt ei iseloomusta patsientuuri jaotumist eri raviasutuste vahel. Vastavalt haiglavõrgu arengukavale koondub kõige kõrgemal tasemel eriarstiabi – kvalifitseeritud personal, oskusteave ja tipptasemel aparatuur – suurtesse keskustesse, mis on regionaalhaiglad ja keskhaiglad. Praegu on tervishoiusüsteem just sellisel viisil üles ehitatud ja tõenäoliselt ei muutu see olulisel määral ka tulevikus.