JUHTKIRI ⟩ Õigusriik on oluline

Siinkohal võib muidugi pärida, kas meie praeguses muutunud maailmas on sellised probleemid üldse enam aktuaalsed. Venemaa kallaletung Ukrainale on muutnud päris mitut arusaama sellest, mis on tegelikult oluline.

Püüdes naftahinna kerkimist pidurdada, on USA president Joe Biden pidanud sõnu sööma ja taotlema abi mitmelt seniselt paariariigilt, näiteks Iraanilt ja Venezuelalt. Nagu eilses Postimehes kirjutasime, kohtub ta sel nädalal Saudi Araabia kroonprintsi Muhammad bin Salmaniga, keda ta on otsesõnu mõrtsukaks nimetanud.

Nii võib hõlpsasti jõuda järeldusele, et me ei tohiks oma ühtsust ohtu seada ega liitlasi kiusata. Mõne meelest iseäranis Poolat, kes on silmapaistvalt tubli, teiste arvates Ungarit, kes on niigi omajagu tõrges. Las igaüks elada nii, nagu paremaks peab.