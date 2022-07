Mart Kuldkepp ⟩ Sõda Ukraina vastu kujundab ümber rahvusvahelise poliitika

Esiteks on sõda loonud uue Ukraina, mis on varasemast oluliselt vastupidavam. Kuigi see võib kõlada paradoksaalselt, arvestades Venemaa põhjustatud inimkaotusi ja tohutuid kahjusid infrastruktuurile, on Vene rünnak tugevdanud pea pretsedenditul määral Ukraina kaitsetahet, usaldust riigi vastu ja kodanikuühiskonda. Uus ühtsus ja sihikindlus ei tule kasuks mitte ainult vaenlase üle võidu saavutamisel, vaid ka ammu oodatud poliitiliste ja majandusreformide läbiviimisel, mis lubavad Ukrainal sovetlikust taagast lõplikult vabaneda. Muuhulgas on Ukraina eeskujuks kõigile venelastele, kes soovivad lahti öelda oma riigi imperialistlikest ambitsioonidest. Kuid Ukrainast saab oluline võim ka Euroopa poliitikas laiemalt, millel on oma mõju jõudude tasakaalule ida ja lääne vahel.