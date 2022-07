Toomas Kümmel ⟩ Miks Karakalpakkias mässuks läks

Karakalpakid on turgi rahvas, kelle keel ja etnos on kõige lähedasem kasahhidele. Karakalpakkia autonoomne vabariik asub Usbekistani lääneosas, moodustades umbes 40 protsenti Usbekistani territooriumist. Kuid 85 protsenti Karakalpakkiast on Kõzõlkumi kõrb. Seetõttu paikneb rahvastik hõredalt.

Kuna Usbekistanis pole korraldatud ametlikke rahvaloendusi, on hinnanguliseks rahvaarvuks antud 1,7–1,8 miljonit inimest raske kontrollida. Demograafiliste trendide järgi otsustades on karakalpakke sellest kõigest kolmandik, teine kolmandik on usbekke ja neljandik on kasahhe. Seega võib karakalpakkide arvuks hinnata 500 000 – 600 000 hinge.