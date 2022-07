Juhtkiri ⟩ Kas Biden annab mõnele tapjale indulgentsi?

Biden lubas paari aasta eest valimiskampaanias maailma diktaatorid liistule tõmmata ja panna nad oma tegude eest maksma. Saudi Araabia kroonprints, kelle kuulsaim luukere on ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvamine 2018. aasta oktoobris Saudi Araabia saatkonnas Istanbulis, oli Bideni diktaatorite nimistus kesksel kohal.

Erinevalt oma eelkäijast Donald Trumpist on Biden alati rõhutanud inimõiguste olulisust. Tema algne joon kohelda Saudi Araabiat paariariigina on aga sisuliselt murdunud – eelolevail päevil külastab ta saude, kavatsedes kohtuda ka kroonprintsiga, kes on kuningriigi de facto juht.

Mõistetavalt heidetakse Bidenile ette oma senistest lubadustest taganemist. Kohtumist on juba nimetatud kroonprints Muhammad bin Salmani rehabiliteerimisprojektiks.

Meenutame, et mullu veebruaris avalikustas Biden salastatud luureraporti, mis kinnitas, et kroonprints kiitis isiklikult ajakirjaniku tapmise heaks.

Biden põhjendas oma nüüdset otsust The Washington Posti arvamusküljel, mööndes, et see ei pruugi paljudele meelepärane olla. Visiidi väljaöeldud eesmärk on arendada strateegilist partnerlust USA ja Saudi Araabia vahel. Täpsemini väljendub see siiski küsimuses, kas saudidelt on võimalik saada abi nafta hinnatõusu pidurdamiseks maailmaturul.

USA kui lääne juhtriigi ülesanne on mobiliseerida Putini kuritegeliku režiimi vastast koalitsiooni ja aidata toime tulla suurte tagasilöökide korral majandusele.