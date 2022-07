Viktor Vassiljev ⟩ Loll saab petta igal pool ja alati

Röögatuid valesid kuulutades on peetud sõdu ja hävitatud rahvaid, valetavad inimsööjast diktaatorid ja demokraatlikud parlamendid. Teleuudistest kuulutatakse vankumatuid tõdesid, aga lõppu lisatakse see, mis peaks mõtleja inimese jaoks kogu eelnenud jutule kriipsu peale tõmbama – just, ilmateade, millest 50 protsenti selge häma. Juures veel loits kõrg- ja madalrõhkkondadest, no ja Botnia laht muidugi, kui poleks ilmateadet, siis ei teakski, et selline olemas.