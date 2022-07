Rainer Kattel ⟩ Kas mehed on ühiskonnale liiga kallid?

Kõigis neis debattides on märkimisväärne, et me ei räägi meeste rollist lastekasvatamisel ega perekonnas laiemalt. Postimehe 19. juuni juhtkiri emaduslõivust räägib naistest ja lastest, kordagi mainimata mehi. Kui keskendume meeste käitumisele, siis avaneb meile hoopis teistsugune pilt. Ühiskonnana kulutame väga palju raha, et lahendada meeste käitumisega tekkinud probleeme. Kui meeste käitumine muutuks, jääks meil oluliselt rohkem raha selleks, et toetada peresid.