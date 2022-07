Sri Lanka on riik, mis jõuab läänemaailma ajakirjanduse tähelepanu alla tavaliselt ainult mingi tõsisema katastroofiga. Nii ka seekord – kõikehõlmav majanduskriis on toonud rahva tänavatele ja viinud ametist terve poliitdünastia, kes on riiki viimased paar aastakümmet juhtinud.