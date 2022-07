Mart Einasto ⟩ Seitse müüti Tallinna Haiglast

Tervishoidu on välguna tabanud uudis Tallinna Haigla eurorahast ilma jätmisest. Otsusele järgnevalt on pea iga päev sel teemal ilmunud mõni kommentaar, arvamus või intervjuu. Iga kord lipsab neist läbi mõni vaikimisi vaieldamatuks peetav eeldus. Mõnega neist olen nõus, mõni aga ei pruugi tegelikult oma olemuselt üldse iseenesest mõistetav olla. Kakskümmend aastat tervishoiusektoris juhtival kohal töötanuna jagan mõned enim silma hakanud.

Neid, mis minu silmis tõepoolest enam rohkem põhjendamist ei vaja on kahte laadi. Esiteks need, mis puudutavad uute korpuste rajamise (häda)vajadust nii haigete teenindamiseks kui ka personali töötingimuste ja motivatsiooni parandamiseks. Pooltargumente on ohtralt ja vastu pole suurt midagi öelda. Teiseks linnaruumis leitud asukoht Lasnamäe nõlval. Haigla vajab ohtralt pinda ja sellist on linnaruumis raske leida. Praegust tuleb sobivaks ja põhjendatuks pidada.