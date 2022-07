JUHTKIRI ⟩ Lobitöö vajab raame

Uberi asjas võttis Euroopa Kohus mõne aasta eest seisukoha, tunnistades ettevõtte transporditeenuse pakkujaks. Et Bolti kullerite juhtum on otseselt analoogne Uberiga, tuleks siin lähtuda samadest reeglitest. See annaks kulleritele tugevama sotsiaalkindlustuse ja riigile märkimisväärselt rohkem maksutulu. Millegi pärast pole Eesti riik erilist rangust ettevõtte vastu üles näidanud.

Bolti võimalikust lobitööst lekkeid pole. Uberi lekke puhul on otseselt näha, kuidas lobitöö käib riigikogulaste kaudu, ja see pole kaugeltki ainuke näide riigikogust. Eri aegadel on üks või teine riigikogulane tõusnud mingi teema eeskõnelejaks. Seni on olnud vaja mingit leket, et mõista, et tegu ei olnud saadiku maailmavaatelise kirgastumisega.