Aimar Ventsel ⟩ Mille nimel karakalpakid protestivad?

Need protestid olid internetis levivate videote järgi pretsedenditult rahvarohked. Protestide laialiajamise käigus on nüüdseks ametlike andmete järgi surma saanud paarkümmend ja vigastustega viibib haiglates paar tuhat inimest. Lisaks on pool tuhat inimest arreteeritud. Ilmselt on need arvud aga mitu korda suuremad.

Eriti laia tähelepanu on pälvinud globaalses internetis sotsiaalvõrgustikes leviv video, kus Usbekistani politsei veekahuritega varustatud soomukid ajavad Nukuses protestijaid laiali, kasutades selleks punaseks värvitud vett. Sellise sammu mõte on hiljem leida punase värvi alusel inimesi, kes meeleavaldusel osalesid. (Tegemist on küllaltki vana trikiga, mida on kasutatud mitmetes riikides.) Teatud nurga alt tekib aga tunne, et tänavad on kaetud verega, mitte punaseks värvitud veega.