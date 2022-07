Margus Vihalem ⟩ Sõja käivitamisel moonutati reaalsust ja zombistati ühiskond

Sõda on alati diplomaatia ning laiemalt inimlikkuse läbikukkumine, kuid siin on see läbikukkumine eriti ilmne. Vaatamata aktiivsele süstikdiplomaatiale sõja eelõhtul ning korduvatele katsetele sõda peatada, pole vähimatki märki, et agressor võiks oma nüris hävitushoos peatuda ja taanduda. Võimetus dialoogi pidada ja dialoogi kui inimkultuuri baasnähtuse naeruvääristamine on autoritaarsetele ja totalitaarsetele režiimidele igiomane. Agressoril puudub vähimgi respekt inimelu ja väärikuse vastu, mida kinnitab hoolimatu suhtumine oma sõduritesse ja nende massiline kasutamine kahurilihana, selleks et täita tuima järjekindlusega oma utoopilist sõjaplaani.