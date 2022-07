Sten Ärm ⟩ Üliõpilased peavad õppimise kõrvalt tööl käima

Eesti riigilt on olnud kuulda mõtteid ja arvamusi, et tasuta kõrgharidus ei tasu end ära, sest üliõpilased ei väärtusta kõrgharidust ega suuda nominaalajaga lõpetada. Eesti kõrg- ja ülikoolide sõnul on selle suurim põhjus fakt, et enamik üliõpilasi töötab õpingute ajal. Ning see on kahjuks ka täiesti tõsi.