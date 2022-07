JUHTKIRI ⟩ Koalitsioon sünnib seni veel ähmaste kavade ja tulevikku suunatud rahamiiniga

Seni on meil teada vaid põhiküsimustes saavutatud ühisosa piirjooned.

Esmalt eestikeelne haridus. Juba löödigi häirekella, et kui see koalitsioon kiiret üleminekut ei sätesta, siis miski ei muutu. Praegu antud teade, et üleminek algab 2024. aastal, jääb ebamääraseks. Pigem on küsimus selles, kui kiirelt üleminek toimub ning mis tagab nende sammude pöördumatuse.

Loodava valitsuse võimuses on võtta vastu vajalikud seadused, et tagada ülemineku kondikava. Kohe tuleb mõelda ka sellele, et mõni järgmine valitsus neid samme hiljem tagasi ei pööra. Tekib küsimus, kas see tähendab Keskerakonna pikaajalist kõrvalejätmist valitsustest, nagu see oli Edgar Savisaare ajal.

Tekib küsimus, kas eestikeelsele koolile ülemineku kokkulepe tähendab Keskerakonna pikaajalist kõrvalejätmist valitsustest, nagu see oli Edgar Savisaare ajal.

Teine oluline kokkulepe puudutab perehüvitiste tõusu. Seni on teada, et lapsetoetus kasvab ja alates kolmandast lapsest makstav hüpe paljulapseliste perede toetuses tuleb samuti – ehkki mitte nii suure sammuga, kui Isamaa algul nõudis. Kuid need kompromissid on mõistetavad.

Kuidas hakkab toimuma toetuste indekseerimine, on juba ähmasem. Kõige enam küsimusi tekitab aga lapsetoetuse eapiiri nihutamine 24. eluaastani. Millal ja kuidas see rakendub, pole selge vist läbirääkijaile endilegi. Ilmselt toob koalitsioonileppe sõnastus selgust, aga päris selgeks saab asi alles siis, kui selle kohta on olemas eelnõu.