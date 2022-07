Andres Herkel ⟩ Kas Boris Johnsonist saab tõesti NATO peasekretär?

Teda šokeeris lääne poliitikute kitsarinnalisus, kes ei mõista, mis on praegu Ukraina lahinguväljadel kaalul. Selle taustal on kõik Johnsoni tagandamise motiivid – koroona ajal peetud pidu või «mingi kolmandajärgulise parteiliikme ahistamisskandaal» – täiesti tühised asjad.

Tagandajad ei saa aru, millises maailmas nad elavad ja kui tohutu on karismaatilise Johnsoni roll maailma mobiliseerimisel Kremli kurjuse vastu. Just Johnson aitas väidetavalt kaasa sellele, et Ühendriikide administratsioon võttis Moskva suhtes kõige karmima hoiaku.