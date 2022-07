JUHTKIRI ⟩ Hädapidurist Tallinna Haiglale tuleb lahti lasta

Paraku käib erakondade vahel halastamatu linnade põletamine, kus konkurentidele kätte maksmise nimel tehakse otsuseid, millest kannatab kogu ühiskond. See ei ole üheainsa erakonna probleem, ärapanemispoliitika on viimasel ajal muutunud üleüldiseks.

Keskerakond pani kevadel Reformierakonna peretoetuste eelnõuga kahvlisse, mille peale nad valitsusest välja visati. Reformierakond on Tallinna Haiglat pidanud algusest peale Savisaare poliitiliseks ettevõtmiseks, mille eesmärk on rõõmustada Keskerakonna valijaid Lasnamäel. Rahapuudus andis neile hea ettekäände ka haiglaprojektilt rahastus ära võtta.

Tänases lehes on luubi all Tallinna Haigla rajamisega seotud strateegilised otsustuskohad. Lasnamäe on asukohana hea, piisavalt on ruumi nii hoonele kui ka parkimiseks, välja töötamist vajaks ligipääs ühistranspordiga. See ei ole Savisaare idee, juba 20 aastat tagasi soovitasid Rootsi eksperdid ehitada Tallinnasse uus haigla just Lasnamäe paepealsele, sest teistes linnaosades olid juba haiglad olemas.