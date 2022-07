NÄDALA NÄGU ⟩ Klounaadi taak jääb Boris Johnsoni kaasosaliste kanda

Kui pikka aega tundus, et Boris Johnson on justkui üheksa eluga kass, kes tola tehes vingerdab välja igast skandaalist ning labane valetamine antakse talle ikka ja jälle andeks lihtsalt sagris soengu ja heasoovliku mühaklikkuse eest, siis lõpuks sai isegi lähimatel liitlastel mõõt täis.

See, et Johnsonil on eriline anne tõe painutamises, valikuline mälu, olematu austus reeglite vastu ja näiliselt laiskusest tõukuv patoloogiline soov keerulisi probleeme vältida, ei tule muidugi kellelegi üllatusena. Need jooned kumavad läbi kogu ta karjäärist, olgu siis ajakirjaniku või poliitikuna.