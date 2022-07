Andrei Kuzitškin ⟩ Putin kui Eesti «vene maailma» juht

Hiljuti käisid Narvas Taani ajakirjanikud, vestlesid kohalike elanikega ja said oma üllatuseks teada, et nende hulgas on päris palju Vladimir Putini austajaid. Mina arvan, et oleks palju üllatavam, kui Ida-Virumaal poleks Venemaa juhi pooldajaid. Meeldib see Eesti poliitikutele või mitte, aga Narva jääb Kremli ideoloogiliseks bastioniks ELi ja NATO territooriumil. Et mõista, miks nii on läinud, tuleb uurida Eesti putinismi järgijate argumente.