NÄDALA NÄGU ⟩ Politsei ja prokuratuur sekkusid Tõnis Liinati tegusasse tööellu

Kass ründab koera – Liinat kommenteerib. Merevesi on külm – Liinat kommenteerib. Linnaosa sotsiaalmeedia on teda täis. Ajakirjanike telefonikõnedele vastamiseks leiab ta alati mõne minuti.

Kui saab elanikele midagi tasuta jagada, näiteks lillemulda, on Liinat kohal ja annab isiklikult mullakotid üle. Veel on ta silma paistnud mõningase tuuleliplusega. Kord on ta Maxima poe ehituse äge vastane, siis jälle leiab, et nüüd on projekt juba piisavalt hea. Sama lugu on Merivälja tee äärde kerkiva büroohoonega.