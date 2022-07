Martin Ehala ⟩ Nii nad tühistasidki meie abordiõiguse

Naised marsivad Washingtonis ülemkohtu eest esindajatekoja hoone juurde. Protestijad nõuavad demokraatide sekkumist, et säiliks naiste õigus teha aborti.

USA ülemkohtu otsusega 24. juunil 2022 ei ole õigus aborti teha Ameerikas enam konstitutsiooniline põhiõigus. Abordiõiguse pooldajad on öelnud, et Ameerika paisati sellega ajas pool sajandit tagasi. Eks see paista, kuid kindlasti mõjutab otsus suhtumist ka mujal maailmas, sealhulgas Eestis.