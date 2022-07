Jüri Raidla ⟩ Meil ei ole põhiseaduslikku kriisi

Jutud põhiseaduslikust kriisist on tahtlikult või tahtmatult riigiõigusliku ebakindluse teenistuses. Ärgem unustagem, et Eesti rahvapärimuste järgi võibki loitsimine lõpuks viia loitsitava asja või nähtuse ilmumisele.

Meil ei ole põhiseaduslikku kriisi ning selle tulekut ei ole ka praegu ette näha. Põhiseaduses on olemas kõik vajalikud retseptid, kuidas praegust vabariigi valitsusega seotud olukorda hinnata ja lahendada. Isegi valitsuskriisiks nimetamine on praeguse olukorra puhul õiguslikult veidi tinglik: iseenesest ei saa vähemusvalitsust pidada kriisiks, kui selline olukord on põhiseaduse järgi lubatav. Ja see on lubatav.