Sarah Kruusmaa ⟩ Idaeurooplane olla pole häbiasi

Samal ajal oleme kannatlikult välismaalastele seletanud Eesti mentaalset ja füüsilist asukohta maailmakaardil, ja pajatanud 700-aastasest orjaööst ja okupatsioonidest. Seletustöö tuleb hästi välja ja vast on see ka põhjuseks, miks me seda sisimas naudime. Ilmselt viitab aga ohvriidentiteedi pidev esiletoomine teatavale kompleksile, millest on kujunenud Ida-Euroopa peamine kaubamärk.