Mattias Palli ⟩ Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik selgitab Orenti Kampuse ametist eemaldamist

Viimasel ajal on meedias omajagu kirjutatud endisest Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) preestrist Orenti Kampusest, samuti on avaldatud mitmeid tema artikleid. Inimesed, kes pole tuttavad asjaoludega ega õigeusu kirikukorraga, on tundnud imestust või pahameelt isa Orenti ametist tagandamise üle. Selles on ekslikult nähtud arvamusvabaduse piiramist, kriitilise hääle summutamist või koguni seda, nagu kiidaks EAÕK heaks Moskva Patriarhaadi sõda toetavat poliitikat.