Tõnis Palts ⟩ President on jokker peaminister-ainuvalitseja käes

Halvatakse parlamendi töö, saadetakse Keskerakonna ministrid lihtsalt minema, keeldutakse tagasi astumast, pannakse haridusministri lahkumisavaldus tuima näoga sahtlisse ja haigla jäetakse toetusrahast ilma. Kõige toimuvaga mängib kaasa president Karis, kes Reformierakonna hääletoruna nõuab, et sotsid ja Isamaa võimalikult kiiresti sõjaprintsess Kallase eest kulpi lööks. Poliitilises kaardimängus on Karisest saanud Kallase jokker.

Kõik teavad, et Karis on Kallase sõrmede vahel, aga viisakas seltskonnas eelistatakse sellest piinlikust olukorrast kõva häälega mitte rääkida. Ometi peab keegi välja ütlema, et ükski partei peale Reformierakonna ei usalda Karist, kes võib peaministri soovil erakorralised valimised välja kuulutada. Sellest oleks võita ainul Reformierakonnal.