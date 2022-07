JUHTKIRI ⟩ Boris Johnson lahkub. Mis sellest järeldada?

Kaja Kallas on aga olnud teatud mõttes Ukraina sõjas Ida-Euroopa eestkõneleja, kes on lääne meedia kaudu suutnud läänele viia sõnumit, et Ukraina peab selle sõja võitma ja häbiväärne rahu ei tule kõne allagi.

Nüüd on aga täiesti reaalne võimalus, et Kallas ja Johnson võivad poliitiliselt areenilt kaduda ja Bideni mõju väheneda. Johnsonile leiduks muidugi asendaja, kuid ta peaks tegelema esialgu sisemise võimubaasi konsolideerimise ja uue valitsuse töölehakkamisega. Näha aga Eestis inimest, kes asendaks Kaja Kallast välismeedias, on ülimalt keeruline.

Teisest küljest tuleb meenutada, et tegemist on normaalsete arengutega demokraatiates, kus riigijuhid vahetuvad ja kus skandaalid nõuavad nende tagasiastumist. On ju demokraatia ja sellega kaasas käiv vabadus asjade üle ise otsustada Ukraina võitluse peaeesmärke.

Kui me selle põhimõtte silmist laseme, siis tekib küsimus, mille nimel ukrainlased võitlevad. Vaevalt et nad sooviksid riiki, kus otsuseid langetab kitsas ring inimesi ja kus mingi kriis sunnib demokraatiast loobuma. See riik, kus säärased asjad toimuvad, on muidugi olemas – see on Venemaa. Seal langetabki otsuseid kitsas ring inimesi paljuski väljamõeldud kriisidele viidates.