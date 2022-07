Sergei Medvedev ⟩ Nii kõneles Žirinovski. Kuidas poliitiku fantaasiad viisid fašismini Venemaal

Suri Vene poliitika patriarh Vladimir Žirinovski. Kaugeltki mitte kõige vanem, kõigest 75 aastat – Vene Olümposel on tegu küpsuse eaga –, kaugeltki mitte kõige tituleeritum, ent üheselt (tema lemmiksõna, mida saates «Nukud» parodeeriti) üks Nõukogude ajastu tugisambaid. Veel enam: just tema sõnastas narri moel ja groteskses vormis revanšismi poliitilise programmi, millest sai Venemaa 2020. aastate ametlik doktriin, ja ta oli Vene fašismi – mis sirutus oma kogupikkuses ühes Ukraina sõjaga välja – ristiisa.

Kadunukese matusetalitus Lunastaja Kristuse katedraalis ja selle külastamine president Putini poolt (või inimese poolt, kes on tema sarnane) kanoniseerib Žirinovski lõplikult viimase kolmekümne aasta võtmepoliitikuna. Ta ennustas endale selliseid matuseid mitu aastat enne oma surma ette, nagu ennustas üldse ette väga paljut – sealhulgas kahe päeva täpsusega sõja alguse Ukrainaga – ja see prohvetlik anne ei räägi nii palju kadunukese informeeritusest, kui sellest, et ta tunnetas veatult zeitgeist’i, ajavaimu, ja vormis seda ise.