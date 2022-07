Garri Kasparov: «Kas te ei kuulanud mind tähelepanelikult? Kas te ei saanud aru, mida ma ütlesin? Uus, vaba Venemaa peab vabanema imperiaalsest pärandist. Oluline pole territooriumi suurus, vaid see, et need alad elaksid samade seaduste järgi, mis on ühtlustatud kogu ruumi ulatuses. Mina usun, et enamik territooriume loomulikult säilib selles uues vene moodustises.»