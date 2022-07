Juhtkiri ⟩ Kui kolmikliitu ei sünni, on vaja peaministri lahkumist või umbusaldust

President ei ütle otsesõnu, et ta erakorralisi valimisi välja ei kuuluta, kuid tal on üks tugev argument selle kohta, miks see ei ole praegu hea mõte. Nimelt on erakonnastuda lubanud Parempoolsed alles poolel teel ja erakorraliste valimiste puhul ei suuda nad päris kindlasti formeeruda ega saa valimistel osaleda. Probleeme võib olla ka teistel parlamendivälistel jõududel.

See on päris oluline argument. Tuleb lisada, et Eesti poliitiline süsteem on juba aastaid olemasolevate parlamendiparteide kasuks kaldu, kes saavad riigieelarvest rohkelt raha, nii et neil on uute jõududega võrreldes konkurentsieelis. Võimalik, et just see on vanad parteid upsakaks teinud, mistõttu nad arvavad, et võivad sõja ajal karistamatult koomuskit teha. Uute jõudude võime nende positsioone kõigutada on piiratud.