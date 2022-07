Külvar Mand ⟩ Tallinna Haigla on oluline ka sõjalise võimekuse vaatest

Ehkki Tallinna Haigla toetusraha on korduvalt olnud küsimärgi all, jagati asjaosalistele lubadusi, et uus haigla on tulemas. Projekti peatamine tuli seetõttu üllatusena kõigile neile, kes on haigla valmimist planeerinud ja pikisilmi oodanud, kirjutab Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Külvar Mand (Isamaa).