Evald Übi ⟩ Ootame valitsuse rahatuge

Suure hinnatõusu tõttu on tõsiseid raskusi eelkõige alla keskmise sissetulekuga perekondadel. Selle probleemi lahendamiseks on tehtud mitmesuguseid ettepanekuid, näiteks Saksamaal langetati kütuseaktsiisi. Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat soovitab järgida sakslaste eeskuju (PM 15.6.). Veel on arutatud käibemaksu muutmist, lastetoetuste ja pensionide suurendamist jne. Maksusüsteemi muutmine on liiga keeruline ja aeganõudev protsess, enne tuleb üle elada järgmine talv. Selle küsimuse üle peab otsustama järgmine riigikogu.