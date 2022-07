Edward Lucas ⟩ «Vanale läänele» on ukraina nimed siiani võõrad

Saabusin pahurana ja lahkusin vihasena. Üks põhjus seisnes pisiasjas. Saatejuht, BBC vana kala, väänas mu ukrainlannast kaastöötaja perekonnanime. Tema ei teinud sellest välja. Mina tegin. Tähtsad ninad nagu see saatejuht näevad tavaliselt peenetundeliselt vaeva, et hääldada õigesti prantsuse või itaalia nimesid. Kuid «Ida-Euroopa» nimed on pelgalt tähestikusupp. Keda see ikka huvitab, kuidas neid hääldama peab? Sellega toonitatakse, et Ukraina asub kaugel ja on meist erinev.