Toomas Alatalu ⟩ Suveräänsuste paraad jätkub Karakalpakkias!

Just see oleks suurim teadmine sõnumitest, et Usbekistani koosseisus olev Karakalpaki Vabariik säilitab inimohvritega rahutuste tõttu 1992. aasta põhiseaduse sätte, et neil on õigus Usbekistani koosseisust lahkuda. Kes leiab kaardil üles õnnetu väljasureva Araali mere, mille lõunaserva küünib Karakalpakistan (neli Eesti territooriumi kahe miljoni elanikuga), see avastab, et iseseisvana oleks tal vaid kaks naabrit, Kasahstan ja Türkmenistan, kolmandana mõistagi (paha) Usbekistan ehk siis – lahkulöömisel pole mõtet. Küll aga kõnelevad puhkenud rahutused sellest, et sealgi pulbitseb poliitiline elu ja on hulgaliselt probleeme, mida Usbekistani tänane võimumees Šavkat Mirzijojev üritab 27. juunil avaldatud põhiseaduse parandustega vähemalt osaliselt lahendada.