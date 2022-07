Erkki Bahovski ⟩ NATOsse saamisel on oma hind

Soome, Rootsi ja Türgi kolmepoolne NATO-memorandum näeb ette ka Türgi poolt terroristideks peetavate isikute väljaandmise. Türgi president Recep Tayyip Erdoǧan jõudiski juba välja hõigata, et Rootsi on lubanud Türgile välja anda 73 terroristi. Lisaks tuleb memorandumi järgi Soomel ja Rootsil lõpetada Kurdi Töölispartei (PKK) ja teiste «terroristlike organisatsioonide» tegevus.

Soomele võib see küsimus olla iseäranis valus, sest ajalooliselt on Soome isikuid välja andnud ja lõpetanud kontaktid pagulasorganisatsioonidega. Jutt on muidugi Eestist: pärast sõda andis Soome Nõukogude Liidule välja sisuliselt kõik eestlased, kaasa arvatud soomepoisid.