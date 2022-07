Raivo Vare ⟩ Venemaa mured pärast lääneriikide tippkohtumisi

Ring sai täis: kunagi oli just president Janukovõtši poolt Euroopa-tee kõrvaleheitmine Moskva survel see, mis vallandas 2014. aastal Euromaidani ja sellele järgnenud sündmused, siis nüüd Moskva algatatud sõda lükkas tagant juba tollasest assotsieerumise lepingust kraad kangema liikmekandidaadi staatuse saamist ukrainlaste poolt.

Arvata võib, et Ukrainale ELi liikmekandidaadi staatuse omistamine Venemaale kohe kindlasti ei meeldi, aga vähemalt väliselt säilitatakse suhtelise ükskõiksuse maski, juhindudes Putini repliigist, et kuna EL pole sõjaline organisatsioon, siis polegi see nii tähtis.