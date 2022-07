JUHTKIRI ⟩ Ukraina vajab uut Marshalli plaani

Erinevus Marshalli plaanist on muidugi asjaolu, et Ukrainas sõda alles käib ja seetõttu on ülesehitamiseks vajamineva raha määra keeruline hinnata. Lisaks toetab lääs Ukrainat ka sõjaliselt.

Tööd peavad tegema mõlemad pooled. Euroopa Liit peab näitama, et Ukrainale ELi kandidaatriigi staatuse andmisel on reaalne sisu. Ukraina peab aga näitama, et tal on Euroopa Liitu saamisega tõsi taga.