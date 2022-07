Gerli Palgi ⟩ Kellele kuulub kalmistu ja mida peaks iga eestlane teadma?

Valdkonna eestkõnelejana tahan neid teemasid rohkem nähtavale tuua, siis on ehk ebameeldivaid üllatusi mõlemal osapoolel vähem.

Kõige lihtsamalt on kalmistu kohaliku omavalitsuse hallatav maa-ala, kus peetakse maetute registrit ja arvestust hauaplatside ning nende kasutajate üle. Justnimelt kasutajate, sest matuse korraldamisel tuleb sõlmida hauaplatsi kasutusleping, kus muuhulgas määratakse ära ka kasutatava maa-ala suurus. Leping toob aga kaasa õigused ja kohustused. Õiguseks on maa-ala kasutada vastavalt kalmistueeskirjale, aga kohustus on selle maa-ala eest hoolitseda.