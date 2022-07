Mart Rannut ⟩ Eestikeelset haridust pärsib kõige enam mõistusepuudus

Seni veel pole me selles olukorras Euroopas üksi, samas kambas on Moldova ning viimaseid aastaid ka Läti, kes peaks totrast olukorrast lahti saama aastal 2025.

Võõrvõimust vabanedes on loomulik, et kujundatakse ümber senine võõraid väärtusi teeniv ning oma riiki kahjustav haridussüsteem. Seda riigikogu 1993. aastal tegigi, kehtestades ülemineku lõpptähtajaks 2000. aasta. Vaid tähtajaks see jäigi, haridusministeerium liigutama ei hakanud ning järgmised parlamendikoosseisud lükkasid hariduspöörde kaugesse tulevikku ning lahjendasid selle sisu. Sellest ajast on peale kasvanud uus põlvkond, kuid normaalse hariduskorraldusega riikide hulka pole Eesti jõudnud.