Bjørn Lomborg ⟩ Mahepõllundus on friikidele, mitte lahendus toidukriisile

Venemaa jõhker sõda Ukrainas muudab toiduained vähem kättesaadavaks, sest need kaks riiki on vastutavad rohkem kui veerandi globaalse nisuekspordi eest ning suurtes kogustes odra, maisi ja taimeõli eest. Lisaks on väetiste, energia ja transpordi hinnad hüppeliselt tõusnud ning toiduainete hinnad on viimase kahe aasta jooksul kerkinud 61 protsenti.