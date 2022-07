Ene Kallas ⟩ Tööotsija on valdavalt lõhkise küna ees

Ühel ilusal või mitte siis nii ilusal päeval teatab su ülemus, et su teeneid enam ei vajata. Kui hästi läheb, siis ütleb ta, et tal on väga-väga kahju ja tegelikult ei tahaks ta üldse sust lahti saada. Vastulause: no miks sa siis mu lahti lased, kui nii kahju on? Nutame koos? Austusväärne firma vormistab koondamise, see jätab endise töötaja nina natukenegi ülespoole vett. Kui on mitteaustusväärne firma, siis vaata järgmist lõiku, kirjutab toimetaja Ene Kallas.