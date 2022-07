Hannes Nagel ⟩ Tallinna haigla oleks Venemaa strateegiline sihtmärk

Lühidalt: pärast 24. veebruari on mõeldamatu, et asetame kõik munad ühte korvi ja paneme sellegi potentsiaalse rindejoone peale – Suur-Tallinna kaitsel toimuksid võtmetähtsusega linnalahingud just selle planeeritava kolossi piirkonnas Lasnamäel. Sellistest asjadest tuleb rääkida just rahuajal, ka vaatamata asjaolule, et NATO suunab oma võimekust ja heidutusjõudu aina enam meie piirkonda. See on muidugi hädavajalik, aga strateegilise tsiviiltaristu planeerimine on meie enda asi ning kui see meil ebaõnnestub, on meil sõjalise kriisi korral väga keerulised probleemid.