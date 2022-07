Marie Abel, Liis Raag ⟩ Abortide keelamine seab ohtu inimelud

Jaanipäeva-nädalal jõudis Eestissegi ehmatav teade Ameerika Ühendriikidest, kus ülemkohtunike otsusel tühistati abordiõigus. Edaspidi on abordiõigus osariikide endi otsustada, mis tähendab, et sisuliselt võib ligipääs abordile kaduda või oluliselt väheneda 26 osariigis. Ligi 200 naiste tervise eest seisvat organisatsiooni üle maailma on allkirjastanud pöördumise, milles kutsutakse riikide valitsusi üles kaitsma naiste õigusi ja ligipääsu turvalistele tervishoiuteenustele. Teiste seas on pöördumisele alla kirjutanud Eesti Ämmaemandate Ühing.