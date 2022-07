Toomas Alatalu ⟩ Madridis muditi Euroopa tervikuks

Viimastel nädalatel on mõlemal pool rindejoont ja tipptasemel hakatud kasutama samuti mõistet «raudne eesriie». See sobib igati seletamaks NATO äsjase tippkohtumise tulemusi. Madridis anti ju vastus, õigemini teenitud vastulöök «1997.a aasta paigutuse» jutule. Ühtaegu klaariti ära see, miks «raudse eesriide» esmakasutamise ja sünni ajal ehk 1946. aastal oli see tänasest lühem. Milles oli oma osa ütlejal!